Власть 06 марта 2023, 09:16 Власти поддержат российский флот субсидиями на 70 миллиардов рублей — СМИ «Коммерсант»: власти России направят около 70 млрд рублей на закупку судов Unsplash

Читать 360tv в

Правительство может направить около 70 миллиардов рублей на закупку судов для российского флота, в том числе 24 миллиарда — в ближайшие два года, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По их данным, программа госсубсидий на эти цели может распространиться до 2034 года и по ней предполагается закупить 85 судов разных типов и размеров общей стоимостью 150 миллиардов рублей.

В основном закупать будут балкеры, в том числе 12 Capesize. По информации разных источников, нефтяных танкеров в программе либо мало, либо нет вовсе: «теневой флот» уже закрыл потребности в них, считают аналитики.

Реклама

Власти России с 2022 года разрабатывали программу субсидирования ставки по кредитам для банков, финансирующих закупку судов для экспортно-импортных потоков. Субсидии позволят банкам предоставлять льготные кредиты по ставке четыре процента. Если другие программы поддержки направлены на стимулирование строительства судов в России, то эти субсидии должны распространяться на закупку продукции иностранных верфей и флота на вторичном рынке.

Реклама