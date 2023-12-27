Власть 27 декабря 2023, 01:54 Власти поддержали закон о регулировании онлайн-подписок, но после доработки Правительство призвало доработать закон о регулировании онлайн-подписок Freepik

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Правительство РФ поддержало проект, обязывающий онлайн-сервисы присылать уведомления клиентам о взимании платы по подпискам, но сначала проект нужно доработать. Об этом сообщило РБК.

В отзыве власти заявили, что задумка «заслуживает внимания», но некоторые моменты в ней не сходятся с текущим законодательством, поэтому их нужно исключить. Также следует дополнительно проработать определенные формулировки.

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«При доработке законопроекта необходимо принять во внимание, что дополнительное регулирование в данной сфере не должно приводить к необоснованному удорожанию стоимости подписок», — сказано в публикации.

Ранее директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич заявил, что сервисы могут незаметно списывать деньги за платные подписки, даже если удалить программу с устройства. Он отметил, что часто подобные приложения обещают расширенный функционал и предлагают попробовать услуги бесплатно на несколько дней.