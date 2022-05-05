Власти Петербурга проверят системы безопасности в образовательных учреждениях

Правительство Санкт-Петербурга организовало проверки систем безопасности в школах, детсадах, колледжах и вузах. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по образованию города.

Это связано со стрельбой, которая произошла в детском саду Ульяновской области. Там погибли двое детей и воспитательница.

Также в рамках проверки специалисты проведут инструктаж сотрудников и учащихся по поведению в экстренной ситуации.