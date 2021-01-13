Власти отзовут средства, предназначенные для покрытия трасс связью
Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства России. В пояснительной записке к документу сказано, что подразумеваются средства, которые федеральный бюджет планировал выделить на 2021 год, и плановый период 2022–2023 годы. В соответствии с программой «Цифровая экономика РФ» в ближайшие три года на оснащение федеральных трасс связью должны были потратить 18,4 миллиарда рублей. Минцифры предложило признать утратившим значение постановление кабмина от 2019 года, в котором оговаривались целевые траты этих средств.
По данным Роскомнадзора, к III кварталу 2020 года полное покрытие всеми операторами связи «большой четверки» зафиксировано А-132, М-10 «Скандинавия», А-181, А-180 «Нарва», А-280 и А-310.
Платные дороги (свыше 3,6 тысяч км), по данным ГК «Автодор», на 100% обеспечены услугами голосового сигнала (экстренные службы).
Заместитель руководителя направления проектного офиса по реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ» Константин Ганеев сообщил изданию, что предусмотренные средства были секвестированы из-за отсутствия спроса операторов на субсидии. Власти рассчитывали покрыть связью 7% от общей протяженности трасс из-за высокой социальной значимости возможности вызова экстренных служб.
В 2020 году на трассе М-2 «Крым» было зафиксировано 104 ДТП и 22 жертвы. Дорога признана самой аварийной в России.