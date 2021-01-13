Власти отзовут средства, предназначенные для покрытия трасс связью

Минцифры предложило секвестировать 18,4 миллиарда рублей, которые планировалось потратить на покрытие связью автомобильных дорог федерального значения. Госсубсидии на эти работы будут упразднены, несмотря на важность быстрого реагирования экстренных служб при авариях и происшествиях в регионах с экстремальными климатическими условиями.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства России. В пояснительной записке к документу сказано, что подразумеваются средства, которые федеральный бюджет планировал выделить на 2021 год, и плановый период 2022–2023 годы. В соответствии с программой «Цифровая экономика РФ» в ближайшие три года на оснащение федеральных трасс связью должны были потратить 18,4 миллиарда рублей. Минцифры предложило признать утратившим значение постановление кабмина от 2019 года, в котором оговаривались целевые траты этих средств.

По данным Роскомнадзора, к III кварталу 2020 года полное покрытие всеми операторами связи «большой четверки» зафиксировано А-132, М-10 «Скандинавия», А-181, А-180 «Нарва», А-280 и А-310.

Платные дороги (свыше 3,6 тысяч км), по данным ГК «Автодор», на 100% обеспечены услугами голосового сигнала (экстренные службы).

Заместитель руководителя направления проектного офиса по реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ» Константин Ганеев сообщил изданию, что предусмотренные средства были секвестированы из-за отсутствия спроса операторов на субсидии. Власти рассчитывали покрыть связью 7% от общей протяженности трасс из-за высокой социальной значимости возможности вызова экстренных служб.

В 2020 году на трассе М-2 «Крым» было зафиксировано 104 ДТП и 22 жертвы. Дорога признана самой аварийной в России.