Власти открыли горячую линию для туристов в Крыму | 360°

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Власти открыли горячую линию для туристов в Крыму

Ростуризм организовал горячую линию для отдыхающих в Крыму

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Для всех туристов, испытывающих сложности из-за взрыва на Крымском мосту, открыли горячую линию, написала в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова. Она добавила, что на подъезде к конструкции организуют пункты питания и обогрева.

«Для всех туристов, которые испытывают трудности в Крыму в связи с инцидентом, работает горячая линия 8 800 511-80-18», — сообщила Догузова.

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По ее словам, отдыхающие, еще не отправившиеся на полуостров, вправе перенести даты отдыха или выбрать другие направления у своих туроператоров. То же самое могут сделать самостоятельные туристы — для этого им необходимо связаться с руководством отелей и санаториев, в которых они забронировали номера.

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Ростуризм работает над тем, чтобы санатории бесплатно продлили проживание для гостей, которые должны были отправиться домой сегодня, добавила глава организации.

Ранним утром на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате ЧП обрушились автомобильные пролеты конструкции, а также загорелись топливные цистерны железнодорожного состава.

Туризм

Взрыв на Крымском мосту

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