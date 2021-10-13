Власти опровергли информацию о передаче фото пользователей mos.ru полиции

Власти Москвы опровергли информацию о том, что фотографии пользователей с сайта mos.ru передают полиции. Ответ на вопрос об этом передали РИА «Новости» в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

Текст с информацией о том, что загруженные фотографии пользователей планируют передавать полиции, вышел у газеты «Коммерсант». В нем было сказано, что правительство Москвы хочет изменить функционал сайта mos.ru таким образом, чтобы данные пользователей для получения госуслуг отправлялись в систему распознавания лиц, которую используют полицейские.

В пресс-службе ведомства не подтвердили это сообщение, а также отметили, что в личном кабинете на портале загрузка фотографий вообще не предусмотрена. Пользователи могут предоставить свое фото по желанию — если это необходимо для каких-либо услуг. Например, получения охотничьего билета.

Представитель правительства Москвы также добавил, что все изображения, загруженные на сайт, хранятся в системе ГИС ЕЦХД (Единый центр хранения и обработки данных). Эта система аттестована и хорошо защищена.