Власть 24 июля 2023, 12:39 Власти ограничат экспорт бензина из-за роста цен в стране — СМИ «Коммерсант»: правительство может ограничить экспорт бензина для стабилизации цен в стране Dawn McDonald / Unsplash

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Члены правительства обсуждают возможность сокращения числа экспортеров бензина из-за роста цен на топливо внутри страны, сообщили источники «Коммерсанта». По их информации, власти могут утвердить перечень нефтеперерабатывающих заводов, которым разрешат продавать продукцию за границу.

Авторы статьи отметили, что правительство решило бороться с серыми схемами вывоза бензина за границу. Речь идет о продаже топлива, которое изначально отгрузили для внутреннего рынка. На эти же объемы выплачивали субсидии в виде демпферов.

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По информации источников, с предложением об ограничении числа экспортеров обратились представители Минэнерго. По мнению отраслевых специалистов, введение закрытого списка НПЗ, имеющих право экспортировать бензин, позволит бороться с серыми схемами продажи топлива. Именно это, как сочли регуляторы и участники рынка, стало одной из причин роста оптовых цен в России в течение нескольких месяцев.

Зампред правительства Александр Новак заявил, что власти подготовили ряд предложений по стабилизации стоимости топлива на оптовом рынке. По его словам, как только появятся конкретные идеи, их озвучат.