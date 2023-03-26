Власть 26 марта 2023, 15:26 Власти одобрили проект создания свободной экономической зоны в новых регионах Правительство поручило внести в ГД проект о свободной экономической зоне в новых регионах РИА «Новости»

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Члены правительства одобрили законопроект о создании свободной экономической зоны на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Документ поручили внести на рассмотрение в Госдуму.

Проект федерального закона называется «О свободной экономической зоне на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области». На заседании 24 марта его одобрили и поручили в установленном порядке передать на рассмотрение депутатам Госдумы.

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Ранее председатель правительства Михаил Мишустин рассказал, что вместе со свободной экономической зоной в новых регионах страны введут налоговые льготы. Участников СЭЗ на 10 лет освободят от обязанности платить федеральную часть налога на прибыль, налог на имущество можно будет не платить вовсе. Из законопроекта следует, что в течение трех лет людей освободят от уплаты и земельного налога. По мнению политолога Александра Дудчака, введение свободной экономической зоны положительно скажется на всех регионах страны.