Власти объяснили, почему недопустимо давать преимущества обладателям ковид-паспортов

«Не все страны имеют возможность предоставить возможность вакцинации, не все страны располагают тем арсеналом, которым располагает, например, Россия, и любого рода паспорта ограничивают международное передвижение людей, что, на наш взгляд, является сейчас недопустимым», — заявила она.

Наличие ковид-паспорта не должно становиться в регионах России основанием для пропуска людей на массовые мероприятия, отметило ИА Nation News.

«Это неправильный подход. У нас, к сожалению, тоже в ряде регионов возникли такие желания, чтобы ввести некие региональные документы, которые бы при предъявлении работали с точки зрения допуска на какие-то обширные или общественно значимые мероприятия», — рассказала Голикова.

Сегодня власти напоминают регионам, что недопустимо вводить подобные документы.

Ранее в Московской области открылись новые мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Часть из них разместилась в крупнейших торговых центрах региона. Плюс мобильных пунктов заключается в совмещении похода по магазинам и заботы о своем здоровье.