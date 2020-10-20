Власти объяснили медленный ввод ограничений в Москве

Показатели по коронавирусу в Москве близки к весенним значениям, несмотря на это ограничительные меры в городе вводят медленными темпами. Этому способствует запас прочности медицинской системы города.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил на первом заседании Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов, что к похожим на весенние цифрам столица медленно приближается. Его слова привело РИА «Новости».

«У нас есть большой задел прочности, прочности медицинской системы, сформированный запас коечного фонда», — подчеркнул Ефимов.

Он обратил внимание на тот факт, что именно озвученные условия позволяют применять ограничения медленными темпами и делают их характер довольно мягким.

По последним данным, в Москве подтвердили 367 629 случаев COVID-19 (+5376 за сутки). Выздороветь удалось 275 648 жителям города, скончались 6009 столичных пациентов с коронавирусом.

По данным СМИ, повторный карантин из-за ситуации с распространением инфекции в РФ вводить не собираются. Эксперты считают, что в нем нет необходимости.