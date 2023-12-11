Власть 11 декабря 2023, 17:19 Власти Нижегородской области направят на поддержку сельского хозяйства почти миллиард рублей

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Губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале сообщил о мерах поддержки сельскохозяйственного сектора в регионе. На это будет выделено около одного миллиарда рублей из средств регионального бюджета, написал сайт pravda-nn.ru.

Около 400 миллионов рублей потратят на покупку специальной техники и оборудования, 350 миллионов рублей направят на возмещение части затрат на проценты по кредитам и еще 230 миллионов — на компенсацию части затрат на приобретение топлива.