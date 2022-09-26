Закрытие границ при частичной мобилизации: позиция Кремля | 360°

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Власти не принимали решение о закрытии границ в отдельных регионах России — Песков

Представитель Кремля Песков: решения о закрытии границ в регионах не было

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о закрытии границ и введении военного положения в отдельных регионах России. Об этом представитель Кремля заявил на брифинге 26 сентября.

«Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений не принято», — процитировал ТАСС ответ Пескова на вопрос о возможности введения военного положения в отдельных приграничных регионах.

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По его словам, «транспортная мобилизация» тоже нигде не объявлялась.

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Песков напомнил, что нужно очень аккуратно относиться к любой информации по теме мобилизации. Он прокомментировал публикацию в Сети списков автомобилей, которые якобы могут изыматься во время мобилизации, отметив, что «фейков больше, чем правды».

Ранее Кремль указал на необходимость более активно устранять нарушения при частичной мобилизации. По словам Пескова, информация о нарушениях при частичной мобилизации доводится и до руководства регионов, и до Министерства обороны, «случаи несоответствия нужным критериям» устраняются.

Дмитрий Песков

Частичная мобилизация в РФ

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