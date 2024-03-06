Власть 06 марта 2024, 15:23 Власти назвали срок восстановления Авдеевки Хуснуллин: Авдеевку можно восстановить за год после отдаления передовой РИА «Новости»

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Авдеевку можно будет восстановить в течение года после того, как линия соприкосновения будет отодвинута. Такое заявление сделал зампред правительства Марат Хуснуллин на просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи, сообщили «Известия».

«Мы посмотрели, ничего там страшного нет. Как только линия [боевого соприкосновения] отодвинется дальше, мы все там быстро восстановим», — сказал он.

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Сейчас в городе проживают около одной тысячи человек, отметил он. Поэтому важно скорее начать работы, чтобы подготовить территорию к следующему зимнему периоду. Он добавил, что совсем скоро жителям вернут электро- и водоснабжение.

Хуснуллин также отметил, что необходимо восстановить Коксохимический завод. По его словам, предприятие пострадало несильно.

ВСУ превратили Авдеевку в мощный укрепрайон, откуда с 2014 года вели обстрелы жилых кварталов Донецка. Российские войска освободили город, о чем 17 февраля министр обороны страны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. Тем не менее территория еще частично заминирована.

После взятия под контроль Авдеевки приоритетным направлением для наступления российских военных стало Донецкое. Бойцы продолжают улучшать позиции.