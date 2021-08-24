Власти направят 340 миллиардов рублей на обновление российского авиапарка

На программу обновления российского авипарка за счет отечественных самолетов и вертолетов направят 340 миллиардов рублей. Об этом сообщил президент Владимир Путин на втором этапе съезда «Единой России».

Его слова процитировало РИА «Новости». Он подчеркнул, что отдельное внимание нужно уделить организации медицинской помощи в отдаленных и труднодоступных частях страны — таких мест в России достаточно много.

«В этой связи хочу сказать, что завершено формирование программы, которая как раз и предусматривает обновление российского авиапарка, в том числе малой санитарной авиации, за счет наших отечественных самолетов и вертолетов. В общей сложности на финансирование этой программы будет направлено 340 миллиардов рублей», — сказал президент.

При этом важно, чтобы на новой технологической базе продолжалась модернизация первичного звена здравоохранения. Рост качества медпомощи нужно обеспечить во всех регионах России. Главной оценкой эффективности модернизации здравоохранения в регионах станет удовлетворение граждан качеством медпомощи, которую они получают.