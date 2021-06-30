Правительство РФ и ОАО «РЖД» должны будут к 1 июля установить ответственных за срыв сроков модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

По сообщению издания, определить ответственных за задержку работ по развитию БАМа и Транссиба кабмину и РЖД поручил президент РФ Владимир Путин. Такой пункт содержался в закрытой части перечня поручений главы государства от 5 июня по вопросам развития железнодорожной инфраструктуры. Источник «Коммерсанта» в отрасли высказал мнение, что виноватых следует искать среди тех, кто затянул проектирование и неправильно организовал работы.

Счетная палата при этом проверит надбавки к тарифу РЖД на предмет целевого характера их использования. А Генпрокуратура, Следственный комитет, ФСБ, МВД, Федеральное казначейство, ФАС и ФНС оценят законность расходования средств, выделенных на развитие Восточного полигона. Путин поручил провести проверку до 15 апреля 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае осужденных привлекут к строительству второй линии БАМа.