Вице-мэр Москвы Ефимов: 99% имущества в столице реализуют через онлайн-торги | 360°

Власть 07 сентября 2022, 11:25 Поделиться Telegram

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Viber Вице-мэр Москвы Ефимов: 99% имущества в столице реализуют через онлайн-торги Thomas Lefebvre/Unsplash. com

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Москвичи приобретают на торгах различное имущество, и в последнее время его реализуют в электронном формате, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, с начала года в столице реализовали более шести тысяч объектов по такой схеме.

«Электронные аукционы востребованы у горожан и бизнеса: всего с начала 2022 года мы реализовали более шести тысяч объектов, а количество участников торгов превысило 46 тысяч», — уточнил Ефимов. Он добавил, что эти цифры сопоставимы с данными за аналогичный период в 2021 году и на 60% превышают показатели позапрошлого года.

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В столице реализуют имущество на торгах с 2014 года, а совсем недавно появилась возможность получать необходимую информацию об интересующих объектах в наглядной графической форме.

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«В этом году предприниматели приобрели 590 помещений под ведение бизнеса, что на 10% больше, чем в прошлом году», — рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Он уточнил, что наибольшей популярностью в столице пользуются машино-места. На один лот в среднем претендуют по семь участников, отметил Щербаков.

В разделе «Аналитика» на городском портале опубликовали обезличенные данные о численности и половозрастной характеристике населения, проживающего на выбранной территории. «Эта информация позволяет предпринимателям подобрать место, наиболее подходящее под задачи конкретного бизнеса, например выбрать район с высокой проходимостью или с определенным половозрастным составом населения», — рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев.

Больше информации о столичной недвижимости можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Москвичам рассказали, можно ли купить жилье в столице на сумму до четырех миллионов рублей. Апартаменты в проекте «Причал» в Левобережном районе возможно приобрести за 3,3 миллиона.

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