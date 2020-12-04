Власти Москвы рассказали о результатах испытаний вакцины от ковида

Более 20 тысяч жителей Москвы получили обе дозы вакцины от коронавируса, некоторым вводили плацебо. Из них COVID-19 заболели 1,5% привитых. Это говорит об эффективности препарата против заражения вирусом.

Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24». Она отметила, что в рамках пострегистрационного клинического исследования более 20 тысяч человек получили обе дозы вакцины от коронавируса.

«На сегодняшний день мы зафиксировали всего 273 заболевших — это 1,5% от привитых, учитывая, что большая часть людей получали плацебо. Кто из них получал плацебо, мы на сегодняшний день не знаем. Эти цифры уже сами за себя говорят об эффективности данной вакцины», — подчеркнула Ракова.

Она отметила, что за прошедшие полгода, в которые шли подготовка и проведение клинических испытаний препарата, в столице развернули полную логистическую цепочку процесса вакцинации от COVID-19. В нее входят транспортировка препарата и хранение в правильных условиях.

Ракова напомнила, что 4 декабря в Москве началась запись на вакцинацию — гражданам начнут ставить прививки с 5 декабря. Пройти процедуру могут люди в возрасте от 18 до 60 лет, которые прикреплены к городским поликлиникам. Пункты вакцинации будут работать с 08:00 до 20:00.

При этом пока получить прививку смогут только москвичи из основных групп риска: работники образовательных, медицинских и социальных организаций — как федеральных, так и частных. Им нужно предоставить справку с места работы, чтобы подтвердить, что они действительно трудятся в этой отрасли.