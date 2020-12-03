Власти Москвы рассказали, когда могут снять основные ограничения

Московские власти рассчитывают, что основную часть ограничений из-за пандемии можно будет снять к середине следующего года. Тогда экономика начнет восстанавливаться. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

По его словам, власти ожидают снижение валового регионального продукта на уровне 3-4% в этом году.

«Это меньше, чем мы изначально планировали, на следующий год мы прогнозируем уже увеличение в аналогичных параметрах, но уже в плюс», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Он считает, что «к динамичному восстановлению экономика перейдет уже летом 2021 года». Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений отметил, что плюс экономики города — в высокой доле диверсификации.

Ефимов добавил, что столичные власти видят, что часть отраслей до сих пор испытывают трудности. Хотя фармацевтическая, химическая и связанная с производством пластмассовых и аналогичных товаров области наоборот показывают хорошие результаты.

Заммэра подчеркнул, что медицинские работники получают все дополнительные выплаты в полном объеме. Москва с начала эпидемии коронавируса находится на первом месте в России по числу заболевших. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 7750 человек. Всего в городе выявили 625 189 случаев заражения.