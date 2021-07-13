Власти Москвы пригрозили жесткими мерами после драки мигрантов в Кузьминках

Власти Москвы назвали недопустимым нарушением массовую драку, которая произошла между мигрантами в Кузьминках. Против участников потасовки примут жесткие меры. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Сообщение ведомства процитировало агентство «Москва».

«Считаем совершение подобных правонарушений недопустимым и предупреждаем, что попытки любых проявлений групповых нарушений общественного порядка будут незамедлительно пресекаться сотрудниками правоохранительных органов с привлечением правонарушителей к предусмотренной законом ответственности», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что задержали 103 человека — все они сейчас находятся в отделениях до суда. Если их признают виновными, то правоохранители начнут процесс выдворения нарушителей из России.

Там также отметили, что после массовой драки оперативно провели межведомственное совещание, в котором приняли участие региональные представителей органов исполнительной власти, УФСБ, ГУ МВД, ГСУ СК, прокуратуры и Федерации мигрантов России.

В департаменте подчеркнули, что расценивают массовую драку как чрезвычайное происшествие. Ситуацию уже взяли на контроль правоохранители и органы исполнительной власти Москвы. Там также уточнили, что временные меры в отношении мигрантов, которые приняли в стране из-за ситуации с коронавирусом, не действуют в таких случаях. Они не распространяются на иностранных граждан, которые посягают на общественную безопасность и порядок. Кроме того, им могут ограничить въезд на территорию России.

Сообщение о массовом конфликте у станции метро «Кузьминки» поступило в полицию вечером 12 июля. Сотрудники задержали 103 человека — практически все оказались гражданами других государств. Драку спровоцировал бытовой конфликт между приезжими, который произошел несколько дней назад.