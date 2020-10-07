Власти Москвы ответили на вопросы об ограничениях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на самые популярные вопросы касательно новых ограничительных мер в столице. Новый указ начал действовать с 25 сентября.

Одна из самых волнующих тем — должны ли переболевшие коронавирусной инфекцией соблюдать новые требования. Здесь все просто: все должны носить маски и держать социальную дистанцию. По словам мэра, это станет для всех хорошим примером. Ведь ученые еще до конца не изучили иммунитет переболевших, поэтому лучше не рисковать. Об этом говорится в ответах на популярные вопросы на сайте градоначальника.

Также Собянин напомнил, что диабетики входят в группу риска, поэтому должны находиться дома и не выходить без особой надобности.

Мэр также сообщил, что в нынешних условиях покупателей без маски в магазине могут не обслужить или вовсе попросить покинуть помещение. Кроме того, полицейские могут составить протокол и выписать штраф в размере четырех тысяч рублей. Покупатели также могут пожаловаться на магазин, если его сотрудники не следят за выполнением указа.

Собянин предупредил, что в метро все должны находиться в масках. Также, чтобы не заразиться, власти просят носить перчатки.

«С 1 октября стоимость масок в метро была снижена до 5 рублей. Приобрести средства защиты можно на станциях метро и МЦК: в кассах, в вендинговых аппаратах и в торговых павильонах», — рассказал мэр.

Помимо этого, градоначальник объяснил, что секции проекта «Московское долголетие» этой осенью продолжают работу в двух форматах — онлайн и на свежем воздухе.