Власти Москвы отказались от новых ограничений из-за коронавируса

«Никаких карантинов с 15 числа или еще с какого-то никто не планирует. Будем смотреть по обстоятельствам, по ситуации. Сегодня ситуация вполне спокойная и стабильная, а дальше будем уже ждать появления вакцины», — пояснил глава города.

Собянин назвал ситуацию в столице позитивно стабильной. При этом он призвал москвичей соблюдать меры предосторожности.

С 1 июля число новых случаев в Москве держится на низком уровне. Столица занимает 29-е место по количеству новых случаев коронавируса. По данным Росстата, оно составляет 4,8 на 100 тысяч человек.

Всего в России выявлено 795 038 случаев коронавируса, вылечились 580 330 пациентов, умерли 12 892.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки еще 453 москвича вылечились от COVID-19. А более 24% жителей московского региона приобрели антитела к коронавирусу. На фоне всех этих новостей мероприятия ко Дню города пройдут в Москве в обычные сроки — в начале сентября.