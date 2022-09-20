Вице-мэр Ефимов: в Москве определили инвестора, который займется развитием бывшей промзоны «Автомоторная» | 360°

Власть 20 сентября 2022, 16:11 Поделиться Telegram

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Viber Вице-мэр Ефимов: в Москве определили инвестора, который займется развитием бывшей промзоны «Автомоторная» Alex Zarubi/Unsplash. com

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Комплексным развитием участка бывшей промзоны «Автомоторная» в столице займется ООО «Е-Девелопмент», входящее в состав компании MR Group, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Инвестора определили в ходе аукциона, состоявшегося 20 сентября.

По словам Владимира Ефимова, участок бывшей промзоны представляет собой территорию площадью 77 гектаров. Это самая крупная территория в столице, подлежащая комплексному развитию. В аукционе принимали участи три компании, а стоимость контракта выросла с 740 до 874 миллионов рублей.

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«Победитель планирует вложить в редевелопмент участка порядка 200 миллиардов рублей. На территории построят современные производства и общественно-деловые объекты, где смогут работать около 10 тысяч человек. По нашей оценке, ежегодный бюджетный эффект для города от преобразования участка превысит 4,4 миллиарда рублей», — уточнил Ефимов.

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Компания займется реорганизацией участка, расположенного между улицами Онежская и Автомоторная — рядом с парком-усадьбой «Михалково». Там отдыхают жители Головинского района столицы.

По информации московских властей, сейчас территорию «Автомоторной» используют неэффективно. Большую ее часть занимают складские помещения и мастерские, а также прекратившие деятельность предприятия. Собственникам участков выплатят компенсацию в размере рыночной стоимости имущества, отметили в мэрии.

Глава Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что инвесторы смогут заключить договор о комплексном развитии территории уже через 30 дней после направления документов на подписание. Максимальный срок реализации проекта — 22 года.

Andry Sagatelov/Unsplash. com

«По проекту комплексного развития на участке планируется возвести свыше 1,9 миллиона квадратных метров недвижимости. На площади до 504 тысяч квадратных метров появятся новые высокотехнологичные предприятия, еще 167 тысяч квадратных метров займут объекты образования, здравоохранения, культурно-досуговой деятельности, спортивные сооружения и другие общественно-деловые постройки. Более 1,2 миллиона квадратных метров выделено для строительства жилья», — рассказал Максим Гаман.

Он добавил, что на указанной территории найдется место и для зеленых насаждений — вдоль реки Лихоборки появятся около восьми гектаров парков, скверов и аллей. В течение первого года победитель должен разработать проект планировки по реорганизации участка бывшей промзоны «Автомоторная», подчеркнул руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

В мэрии сообщили, что проект комплексного развития территорий должен вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые городские земли. Благодаря ему в столице появится около 550 тысяч новых рабочих мест. В общей сложности в проект вложат семь триллионов рублей, а в столичный бюджет поступит около трех триллионов.

В 2020 году в Москве заключили первый договор о комплексном развитии территорий — тогда взялись за производственную зону «Октябрьское Поле». Позже впервые в стране провели аукцион на право заключения договора комплексного развития территорий. В рамках этого документа благоустроят часть бывшей промзоны «Коровино». Затем еще два соглашения — о комплексном развитии территории бывшей промзоны «Кунцево» и второго участка «Коровино». Пятый документ подписали в прошлом сентябре. Инвесторы принялись развивать территорию промзоны «Алтуфьевское Шоссе».

В этом году столичные власти подписали договоры на развитие территорий в районе Тропарево-Никулино, бывшей промзоны «Братцево», заброшенного участка в Тимирязевском районе, «Теплого Стана» и других.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

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