Власти Москвы не захотели снимать ограничения на майские праздники

«Сейчас пока поводов смягчить режим нет, поскольку идет ежедневный прирост заболеваемости», — сказал Данчиков.

Более того, в последние дни наблюдается прирост тяжелых больных, которых госпитализируют в столичные клиники. Об этом заявляла вице-мэр столицы Анастасия Ракова. Количество коек в ближайшие дни увеличат на 22 тысячи. Дополнительные места появятся в стационарах, которые переоборудованы для больных с COVID-19.

В Москве за последние сутки 2957 новых случаев коронавируса. Всего в столице — 36 897 зараженных. 2735 человек выздоровели.

В России по состоянию на 24 апреля отмечены 68 622 случаев. Из-за коронавируса погибли 615 человек, причем около 10% из них — за последние сутки.

По мнению экспертов, Россию может накрыть вторая волна заболеваний осенью, и число зараженных может увеличиться. Для борьбы с этим необходима вакцина.