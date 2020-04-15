Власти Москвы признали критичными очереди в метро из-за пропусков

Из-за проверки пропусков в метро Москвы утром 15 марта скопились очереди. В сложившейся ситуации это критично.

«Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей», — написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Он отметил, что в будущем надо будет переходить к автоматизированному контролю. На данный момент очередей в метро уже нет. Собянин уверил, что вопрос с автоматизацией продумают.

С 15 апреля в Москве и Подмосковье начали действовать дополнительные ограничения в связи с эпидемией коронавируса. Для поездок на общественном и личном транспорте теперь необходимо оформить специальный пропуск. Из-за этого ранним утром на въезде в Москву образовались пробки, а в метро — очереди.

По последним данным, за минувшие сутки в столице выявили еще 1774 случая заражения 2019-nCoV. Всего по России 3388 случаев. Общее количество зараженных составило 24 490 человек.