Власти Москвы гарантировали защиту персональных данных удаленщиков

В столичном департаменте информационных технологий заявили, что данные сотрудников, работающих в дистанционном формате, обезличены и хорошо защищены. По информации, которую предоставили работодатели, нельзя установить конкретное физлицо. Передача этих сведений не нарушает закон о персональных данных.

Как сообщил ТАСС глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко, полученная властями информация надежно защищена.

«Данные будут храниться на серверах департамента информационных технологий столицы, которые защищены в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области обеспечения безопасности государственных информационных систем, имеют аттестат соответствия требованиям по безопасности информации», — сказал Лысенко.

О предполагаемом нарушении закона о персональных данных ранее заявляли члены комиссии по правовому обеспечению московского отделения Ассоциации юристов России. Они считают, что нельзя возбуждать административные дела против работодателей из-за непредоставления данных об ушедших на удаленку сотрудниках.

Эдуард Лысенко отметил, что власти столицы вправе утверждать в условиях режима повышенной готовности отдельные правила и нормы. Принимаемые нормы носят исключительный характер, так как направлены на сохранение жизни и здоровья граждан.

На днях мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на дистанционный формат работы перешли около миллиона жителей столицы.