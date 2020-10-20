Власти Москвы гарантировали защиту персональных данных удаленщиков
Как сообщил ТАСС глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко, полученная властями информация надежно защищена.
«Данные будут храниться на серверах департамента информационных технологий столицы, которые защищены в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области обеспечения безопасности государственных информационных систем, имеют аттестат соответствия требованиям по безопасности информации», — сказал Лысенко.
О предполагаемом нарушении закона о персональных данных ранее заявляли члены комиссии по правовому обеспечению московского отделения Ассоциации юристов России. Они считают, что нельзя возбуждать административные дела против работодателей из-за непредоставления данных об ушедших на удаленку сотрудниках.
Эдуард Лысенко отметил, что власти столицы вправе утверждать в условиях режима повышенной готовности отдельные правила и нормы. Принимаемые нормы носят исключительный характер, так как направлены на сохранение жизни и здоровья граждан.
На днях мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на дистанционный формат работы перешли около миллиона жителей столицы.