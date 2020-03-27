Власти Москвы допустили продление карантинных каникул

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти столицы к концу этой недели рассмотрят необходимость продления нерабочей недели. На их решение повлияет ситуация с коронавирусом, которая будет складываться в столице.

Как уточнил ТАСС, в Москве коронавирусом заразились 546 человек, двое из них умерли.

«Сегодня все решения приняты на одну неделю. В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом, будут приняты адекватные меры», — сказала Ракова в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Дни с 28 марта по 5 апреля объявил нерабочими президент РФ Владимир Путин. Он назвал эту меру необходимой для предотвращения распространения инфекции. На этот же период времени в Москве закрываются все кафе, рестораны и парки. В общественном транспорте перестанут действовать льготы для студентов и пожилых людей.