16 марта 2023, 12:57
Власти Молдавии поражены русофобской бациллой — Песков
Песков выразил сожаление, что власти Молдавии поразила русофобская инфекция
Позицию руководства Молдавии определяют предубеждения в отношении России. Очевидно, власти страны поражены русофобской инфекцией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
Песков выразил сожаление, что нынешнее руководство Молдавии испытывает совершенно ничем не оправданные и ни на чем не основанные предубеждения в отношении России.
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«Они поражены, наверное, такой русофобской инфекцией, бациллой», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.
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Представитель Кремля уточнил, что Россия выступает за добрые и уважительные отношения с Молдавией, но он не в курсе о некоем «плане по сближению» двух стран.
«Мне неизвестно ничего не о существовании такого плана», — отметил Песков.
Он не исключил, что это какая-то очередная фальшивка из западных СМИ. Представитель Кремля напомнил, что Россия всегда остается открытой для налаживания добрососедских отношений.
Ранее полиция Молдавии заявила о раскрытии «пророссийской агентурной сети».
Дмитрий Песков
Молдавия
Международные отношения
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