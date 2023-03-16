Власть 16 марта 2023, 12:57 Власти Молдавии поражены русофобской бациллой — Песков Песков выразил сожаление, что власти Молдавии поразила русофобская инфекция РИА «Новости»

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Позицию руководства Молдавии определяют предубеждения в отношении России. Очевидно, власти страны поражены русофобской инфекцией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Песков выразил сожаление, что нынешнее руководство Молдавии испытывает совершенно ничем не оправданные и ни на чем не основанные предубеждения в отношении России.

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«Они поражены, наверное, такой русофобской инфекцией, бациллой», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

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Представитель Кремля уточнил, что Россия выступает за добрые и уважительные отношения с Молдавией, но он не в курсе о некоем «плане по сближению» двух стран.

«Мне неизвестно ничего не о существовании такого плана», — отметил Песков.

Он не исключил, что это какая-то очередная фальшивка из западных СМИ. Представитель Кремля напомнил, что Россия всегда остается открытой для налаживания добрососедских отношений.

Ранее полиция Молдавии заявила о раскрытии «пророссийской агентурной сети».