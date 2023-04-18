Власть 18 апреля 2023, 10:36 Власти могут отказаться от кнопки отключения рекомендаций на сайтах Депутат Горелкин: в России могут убрать кнопку отключения рекомендаций на сайтах Unsplash

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В России могут отказаться от требования автоматически отключать рекомендации на сайтах по желанию пользователей. Такую инициативу обсуждают в рамках разрабатываемого законодательства для сервисов. Об этом РБК рассказали собственные источники, информацию подтвердил автор законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

О создании законопроекта по работе рекомендательных сервисов стало известно в прошлом году. Под действие закона, если его примут, могут попасть как поисковые системы и соцсети, так и онлайн-кинотеатры, маркетплейсы, видеохостинги. Проект не внесли в Госдуму в конце года, как планировалось, решив значительно доработать. Собеседник издания на IT-рынке отметил, что власти склоняются к тому, чтобы «отказаться от идеи создания так называемой кнопки, с помощью которой можно было бы отключать рекомендательные сервисы пользователям». Также обсуждается предложение обязать компании опубликовать принципы работы алгоритма своих рекомендательных сервисов.

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Цель в том, чтобы сделать алгоритмы рекомендаций более прозрачными, чтобы пользователи понимали, как это работает. Теперь проект собираются внести на рассмотрение в Госдуму до конца весны.