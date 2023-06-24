24 июня 2023, 22:18
Власти Липецкой области отменят ограничения и восстанавят дорожное полотно
Губернатор Липецкой области Артамонов: веденные ограничения отменяют в регионе
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что власти начинают отменять введенные в регионе ограничения и приступают к восстановлению дорожного полотна. В своем Telegram-канале он рассказал, что скоро на региональных трассах откроют движение.
«Введенные сегодня ограничения начинаем отменять. В ближайшее время откроем движение на региональных трассах. Ну, а к восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили — здесь не сложно, сделаем быстро», — написал липецкий губернатор.
Реклама
Он поблагодарил своих коллег и жителей области, которые с пониманием отнеслись к приняты мерам.
Накануне Артамонов попросил липчан отказаться от поездок на юг, в частности, в Воронежскую область из-за ситуации с ЧВК «Вагнер». Перевозчики сократили число рейсов в Москву и Тулу из соображений безопасности.
Ранее оперштаб Липецкой области сообщил о радикальных мерах, принятых в целях безопасности жителей. Некоторые участки дорог намеренно перекопали экскаваторами. Это было сделано для полной остановки проезда техники по трассам.
Дороги
Евгений Пригожин
Реклама
Реклама