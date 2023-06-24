Власть 24 июня 2023, 22:18 Власти Липецкой области отменят ограничения и восстанавят дорожное полотно Губернатор Липецкой области Артамонов: веденные ограничения отменяют в регионе РИА «Новости»

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что власти начинают отменять введенные в регионе ограничения и приступают к восстановлению дорожного полотна. В своем Telegram-канале он рассказал, что скоро на региональных трассах откроют движение.

«Введенные сегодня ограничения начинаем отменять. В ближайшее время откроем движение на региональных трассах. Ну, а к восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили — здесь не сложно, сделаем быстро», — написал липецкий губернатор.

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Он поблагодарил своих коллег и жителей области, которые с пониманием отнеслись к приняты мерам.

Накануне Артамонов попросил липчан отказаться от поездок на юг, в частности, в Воронежскую область из-за ситуации с ЧВК «Вагнер». Перевозчики сократили число рейсов в Москву и Тулу из соображений безопасности.

Ранее оперштаб Липецкой области сообщил о радикальных мерах, принятых в целях безопасности жителей. Некоторые участки дорог намеренно перекопали экскаваторами. Это было сделано для полной остановки проезда техники по трассам.