Власти Ленобласти освободили пенсионеров от уплаты транспортного налога | 360°

Все новости

Знаменитости

15 октября 2022, 21:40

Башмет дал концерт в Подмосковье в поддержку призывников в рамках частичной мобилизации

Мир

15 октября 2022, 21:31

Франция взяла на подготовку украинских военных

Реклама

Мир

15 октября 2022, 21:22

Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета

Мир

15 октября 2022, 21:22

Испанские пенсионеры устроили митинг в Мадриде из-за снижения уровня жизни

Мир

15 октября 2022, 21:19

Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием

Москва

15 октября 2022, 21:17

Началалась подготовка к строительству тоннеля на Южном участке МСД

Мир

15 октября 2022, 20:58

Россия получила опыт борьбы с НАТО в рамках спецоперации

Мир

15 октября 2022, 20:54

Шансы Украины на дальнобойное оружие США назвали незначительными

Москва

15 октября 2022, 20:54

Перевозивший мобилизованных автобус попал в аварию при выезде из Москвы

Власть

14 октября 2022, 18:04

Власти Ленобласти освободили пенсионеров от уплаты транспортного налога

Читать 360tv в

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон об освобождении от транспортного налога пенсионеров, многодетных родителей и родителей ребенка-инвалида. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на его Telegram-канал.

«Закон предусматривает ограничения по мощности — автомобиль до 150 лошадиных сил, дате и месту выпуска транспортного средства: Россия и с 2020 года — ЕЭС», — уточнил Дрозденко.

Реклама

По данным местных СМИ, также есть категории граждан, для которых мощность машины увеличена до 200 лошадиных сил. К таковым относятся Герои СССР и России, Герои Социалистического Труда, кавалеры ордена Славы и Трудовой Славы, ветераны и инвалиды ВОВ и другие.

Реклама

Ленинградская область

Налоги

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама