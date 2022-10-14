Власти Ленобласти освободили пенсионеров от уплаты транспортного налога | 360°

Власть 14 октября 2022, 18:04 Поделиться Telegram

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Viber Власти Ленобласти освободили пенсионеров от уплаты транспортного налога

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон об освобождении от транспортного налога пенсионеров, многодетных родителей и родителей ребенка-инвалида. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на его Telegram-канал.

«Закон предусматривает ограничения по мощности — автомобиль до 150 лошадиных сил, дате и месту выпуска транспортного средства: Россия и с 2020 года — ЕЭС», — уточнил Дрозденко.

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По данным местных СМИ, также есть категории граждан, для которых мощность машины увеличена до 200 лошадиных сил. К таковым относятся Герои СССР и России, Герои Социалистического Труда, кавалеры ордена Славы и Трудовой Славы, ветераны и инвалиды ВОВ и другие.

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