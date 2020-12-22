Власти Ленинградской области поставили точку в вопросе локдауна на Новый год

В Ленинградской области решили не вводить новых ограничений в связи с распространением коронавируса. На новогодние праздники локдаун в регионе не объявят.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о планах властей на пресс-конференции, посвященной 100 дням после выборов. Ее онлайн-трансляцию организовали на сайте администрации региона.

«Локдауна в Ленинградской области не будет ни под Новый год, ни в Новый год», — заявил Дрозденко.

Он добавил, что до 02:00 разрешена работа точек общепита на базах отдыха, в гостиничных комплексах и пансионатах. Их постояльцы смогут встретить праздник в комфортных условиях.

По словам губернатора, в период новогодних каникул Ленинградская область рассчитывает на значительное увеличение притока гостей — минимум в 1,7 раза. Показатели будут выше прошлогодних. В 2019 году цифры по отдыхающим в регионе туристам из Санкт-Петербурга и других субъектов РФ оказались рекордными.

«В этом году цифра будет на 70% выше. Надеюсь, что мы справимся», — добавил Дрозденко.