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    09 июля 2020, 16:28

    Власти Кургана назвали сроки завершения ремонта аэропорта

    Дарья Морозова

    Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что предположительно реконструкция аэропорта завершится в начале следующего года. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.

    Шумков уточнил, что уже почти закончена реконструкция второго этажа аэропорта. Все работы по ремонту его фасада и контура должны быть сделаны до концы 2020 года. Шумков добавил, что работы несколько замедлились из-за коронавируса, но остановлены не были.