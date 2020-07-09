Власти Кургана назвали сроки завершения ремонта аэропорта

Шумков уточнил, что уже почти закончена реконструкция второго этажа аэропорта. Все работы по ремонту его фасада и контура должны быть сделаны до концы 2020 года. Шумков добавил, что работы несколько замедлились из-за коронавируса, но остановлены не были.