Власти Кургана назвали сроки завершения ремонта аэропорта
Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что предположительно реконструкция аэропорта завершится в начале следующего года. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.
Шумков уточнил, что уже почти закончена реконструкция второго этажа аэропорта. Все работы по ремонту его фасада и контура должны быть сделаны до концы 2020 года. Шумков добавил, что работы несколько замедлились из-за коронавируса, но остановлены не были.