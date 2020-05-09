Власти Крыма забыли поздравить участницу Ялтинской конференции. Второй раз за 3 месяца

Романько 95 лет. В годы войны она была медсестрой. Во время Ялтинской конференции в феврале 1945 года работала в санатории в Саки, где разместились британская и американская делегации.

Работники санатория встречали иностранцев на местном аэродроме и выступали перед ними с концертами. К 2009 году из тех, кто работал во время Ялтинской конференции, в живых оставались четверо. По словам Романько, раньше власти регулярно заезжали к ней с поздравлениями. Однако в последние годы, когда она осталась единственной свидетельницей тех событий, о ветеране стали забывать.

По словам дочери, Галина Михайловна прождала звонка из администрации города Саки весь день. В итоге поздравили ее только родственники.

Ветерана забыли поздравить и в феврале, когда отмечалось 75 лет с начала Ялтинской конференции. После публикаций в СМИ к Романько приехал мэр Саки. Власти города объясняли отсутствие поздравлений сменой сотрудников администрации.