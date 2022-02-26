Украинский президент Владимир Зеленский идет по стопам Адольфа Гитлера. Такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Зеленский, по его мнению, является таким же политическим авантюристом, как и Адольф Гитлер. Свое мнение он обосновал тем, что рейхсканцлер Германии в свое время тоже решился бросить вызов России.

«Фигура Гитлера была все эти годы необычайно популярна среди украинских нациков, козырявших свастиками, „волчьими крюками“ и прочими звериными метками. Теперь у них есть свой маленький фюрер в своем маленьком бункере», — написало РИА «Новости».

Он добавил, что история, которая произошла в середине XX века, сегодня повторяется в виде фарса. Константинов напомнил, что Зеленский, подобно Гитлеру, также скрывается в бункере.

«В подобном сооружении доживал последние дни другой политический авантюрист, осмелившийся бросить вызов России», — подчеркнул он.

Украинского военнослужащего, который пытался перейти на территорию РФ, расстреляли националисты. Такое заявление сделали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.