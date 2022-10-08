Власти Крыма сообщили о подготовке паромной переправы | 360°

Власть 08 октября 2022, 18:39 Поделиться Telegram

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Viber Власти Крыма сообщили о подготовке паромной переправы Советник главы Крыма Крючков опубликовал видео паромной переправы из керченского порта

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В порту Керчи заканчиваются приготовления к началу паромного движения. Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале опубликовал видео с места событий.

«Порт Крым. Керчь. Заканчивается подготовка переправы к началу движения», — написал Крючков. На ролике видна работа специалистов, грузовик и два парома.

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Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту. По его словам, после процедуры полного осмотра по конструкции пропускают водителей легковых машин и автобусов. Грузовики будут перевозить на пароме.

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Утром в субботу на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате ЧП погибли три человека в легковушке, ехавшей рядом. От взрыва загорелись цистерны с топливом железнодорожного состава, а также частично обрушились пролеты конструкции. По мнению политолога Евгения Михайлова, случившееся — это пощечина от Украины. Эксперт понадеялся, что Россия в ближайшее время сделает выводы и предпримет «жесточайшие контрмеры».

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