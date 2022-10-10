Запрет на выезд резервистов за границу на время мобилизации предложили ввести в России | 360°

Важное 10 октября 2022, 18:04 Поделиться Telegram

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Viber Запрет на выезд резервистов за границу на время мобилизации предложили ввести в России Председатель Госсовета Крыма Константинов предложил запретить выезд резервистов за границу РИА Новости

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Власти Крыма предложили внести изменения в федеральный закон и запретить выезд из России мужчинам, состоящим на воинском учете, в период частичной мобилизации. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Мы предлагаем внести изменения в федеральный закон „О мобилизационной подготовке и мобилизации“, в соответствии с которыми установить четкий запрет на выезд <…> состоящего <…> на воинском учете, за пределы РФ», — написал Константинов в своем Telegram-канале.

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Он обратил внимание, что речь идет о периоде объявленной общей или частичной мобилизации. Покинуть страну без разрешения военных комиссариатов будет нельзя.

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По мнению председателя Госсовета Крыма, необходимо вносить резервистов-беглецов в реестр лиц, которые находятся под иностранным влиянием.

Кроме того, в этом списке могут оказаться и те, кто публично осуждает военнослужащих или призывает мужчин уклоняться от исполнения воинского долга.

Константинов также предложил дополнить перечень ограничений, связанных со статусом иностранного агента. В частности он выступил с инициативой — лишить госнаград тех, кто «оторвался от народа».

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать около 300 тысяч человек.

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