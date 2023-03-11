Власть 11 марта 2023, 17:37 Власти Крыма предложили создать комитет по расследованию преступлений Украины против русскоязычных Глава парламента Крыма Константинов: РФ нужен комитет по изучению преступлений Украины Unsplash

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В России стоит создать комитет по расследованию преступлений против русскоязычного населения на Украине. С такой инициативой выступил глава крымского парламента Владимир Константинов. Он рассказал об идее журналистам РИА «Новости».

По его словам, этой теме стоит уделить особое внимание и провести тщательное расследование по данному вопросу.

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«Фактически население бывшей Украины подверглось геноциду по культурному, цивилизационному признаку», — заявил Константинов.

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Он сказал, что подобным злодеяниям подверглось все, что так или иначе связано с русскими.

Также Константинов сказал, что часть преступлений позабылось за время конфликта на Украине. Точкой отсчета он назвал госпереворот в этой стране.

По словам главы парламента Крыма, по вопросам злодеяний украинских властей нужно провести трибунал. Он предположил, что такие действия утихомирят русофобов во всем мире.