Власть 18 ноября 2022, 13:48 Власти Крыма подтвердили ведение фортификационных работ в регионе Глава Крыма Аксенов сообщил о фортификационных работах в регионе для безопасности Telegram

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На территории Крыма организовали проведение фортификационных работ. По словам главы республики Сергея Аксенова, они связаны с обеспечением безопасности. Он написал об этом в Telegram-канале.

«[Работа] направлена на то, чтобы крымчане могли чувствовать себя спокойно», — сообщил он.

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Также Аксенов отметил, что меры по обеспечению безопасности жителей региона принимаются с учетом действий российского лидера Владимира Путина. В реализации этих мероприятий принимают участие сотрудники государственных и правоохранительных органов, а также представители Минобороны.

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Ранее стало известно, что непогода повлияла на график работы Керченской переправы. Паромы приостановили курсирование вечером 17 ноября. Причиной стал сильный ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду. Кроме того, в регионе объявили штормовое предупреждение.