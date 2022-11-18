18 ноября 2022, 13:48
Власти Крыма подтвердили ведение фортификационных работ в регионе
Глава Крыма Аксенов сообщил о фортификационных работах в регионе для безопасности
На территории Крыма организовали проведение фортификационных работ. По словам главы республики Сергея Аксенова, они связаны с обеспечением безопасности. Он написал об этом в Telegram-канале.
«[Работа] направлена на то, чтобы крымчане могли чувствовать себя спокойно», — сообщил он.
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Также Аксенов отметил, что меры по обеспечению безопасности жителей региона принимаются с учетом действий российского лидера Владимира Путина. В реализации этих мероприятий принимают участие сотрудники государственных и правоохранительных органов, а также представители Минобороны.
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Ранее стало известно, что непогода повлияла на график работы Керченской переправы. Паромы приостановили курсирование вечером 17 ноября. Причиной стал сильный ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду. Кроме того, в регионе объявили штормовое предупреждение.
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