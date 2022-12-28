Власть 28 декабря 2022, 22:20 Власти Крыма оценили угрозу атаки беспилотников ВСУ на полуостров Глава Совмина Крыма Гоцанюк: риски атаки украинских беспилотников на полуостров минимальны Ian Usher / Unsplash

Читать 360tv в

Угроза атаки украинских беспилотников на Крым есть, но она минимальна, заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в эфире крымско-татарского телеканала «Миллет». По словам главы местного правительства, на территории полуострова хватает систем ПВО, которые надежно защищают воздушное пространство.

«Да, у нас есть угроза по дронам. Этот факт существует. Но поверьте, что у нас достаточно средств противовоздушной обороны, чтобы защититься от дронов», — отметил Гоцанюк.

Реклама

Глава Совета министров добавил, что в республики активно возводят сооружения, подобные тем, что строят в Херсонской и Запорожской областях. Эти объекты не позволят украинским военным проникнуть на российские земли, подчеркнул Гоцанюк.

Реклама

Власти Украины не раз заявляли о намерении вернуть полуостров. Представители офиса президента и Минобороны называли разные варианты реализации этой идеи. По мнению депутата Госдумы Дмитрия Новикова, в реальности украинское руководство не имеет плана по возвращению Крыма, а все заявления на эту тему он назвал попыткой поддержать патриотические настроения в стране.