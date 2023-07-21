Власть 21 июля 2023, 00:10 Власти Крыма объяснили воздушную тревогу на Крымскому мосту Советник главы Крыма Крючков: тысячи людей обеспечивают безопасность Крымского моста РИА «Новости»

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При любой теоретической угрозе со стороны ВСУ с Крымского моста убирают людей и машины, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков объяснил в своем Telegram-канале. Так он объяснил включение сигнала воздушной тревоги на объекте.

«Друзья, мы живем в условиях СВО. Враг уже два раза наносил удары по Крымскому мосту. При любой теоретической угрозе с объекта убирают людей и машины», — написал Крючков.

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Он также отметил, что безопасность круглосуточно обеспечивают тысячи человек.

Крючков попросил людей в таких ситуациях, как включенный сигнал воздушной тревоги, сохранять спокойствие и забыть про телефоны.

«Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом», — объяснил свою просьбу советник главы Крыма.

Он подтвердил, что сейчас движение по Крымскому мосту возобновили.

Ранее воздушную тревогу второй раз за один день объявили в районе, Крымский мост закрыли. В социальных сетях и мессенджерах люди предполагали, что звучит учебная тревога, но отмечали, что прямо перед мостом машины просят развернуться в обратном направлении. Через 12 минут после объявления оперштаб сообщил о возобновлении движения по мосту.

Это стало вторым разом за 20 июля, когда сработал сигнал тревоги. Первый раз система оповещения звучала на Крымском мосту несколькими часами ранее.