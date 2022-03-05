Власти Крыма назвали новые претензии Украины на полуостров истерикой

Очередные претензии украинских властей к Крыму можно назвать истерикой. Такое мнение высказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Истерика и конвульсии. Какой Крым, если наши вооруженные силы уже под Киевом. Вопрос о сохранении санкций давно уже неактуален, так же, как и новые претензии киевских властей на полуостров и народные республики Донбасса, которые выбрали Россию и ушли навсегда», — сказал он РИА «Новости».

Гемпель заявил, что если у украинских депутатов осталась хотя бы капля разума, то они должны думать о капитуляции для сохранения страны.

Ранее Верховная рада призвала США, Евросоюз и другие страны обеспечить сохранение антироссийских санкций до прекращения операции Росси, а также до момента возвращения Крыма, ЛНР и ДНР под контроль украинских властей.

Президент РФ Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации на Украине 24 февраля. Главными целями он назвал демилитаризацию и денацификацию соседней страны.