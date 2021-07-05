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    05 июля 2021, 21:11

    Власти Киргизии запретили добывать криптовалюту ради сохранения энергии

    Арина Бобкова

    Власти Киргизии запретили майнить. Инициатива была введена для сохранения энергии. Об этом сообщил сайт «Русская планета».

    Власти Киргизии запретили добывать криптовалюту ради сохранения энергии

    Официально запрещать добычу криптовалюты в стране не стали. Однако сделать это невозможно. Население не может получить техническое разрешение для подключения оборудования к электрической сети.

    Некоторые жители начали добывать криптовалюту нелегальным путем, выдавая майнинговые фермы за промышленные предприятия. Мощные компьютеры скрывают на крупных заводах. Власти прилагают много усилий для поиска нелегальных ферм.