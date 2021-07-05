Власти Киргизии запретили добывать криптовалюту ради сохранения энергии

Власти Киргизии запретили майнить. Инициатива была введена для сохранения энергии. Об этом сообщил сайт «Русская планета».

Официально запрещать добычу криптовалюты в стране не стали. Однако сделать это невозможно. Население не может получить техническое разрешение для подключения оборудования к электрической сети.

Некоторые жители начали добывать криптовалюту нелегальным путем, выдавая майнинговые фермы за промышленные предприятия. Мощные компьютеры скрывают на крупных заводах. Власти прилагают много усилий для поиска нелегальных ферм.