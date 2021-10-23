Власти Камчатки введут QR-коды для посещения заведений общепита и досуга

С 30 октября правительство Камчатского края вводит систему QR-кодов при посещении ресторанов, кафе и прочих заведений досуга. Ограничения коснутся также фитнес-залов, театров и любых собраний с участием более 40 человек. Будут отстранены от работы чиновники, не вакцинированные от коронавируса.

Как сообщается на официальном портале региона, краевые власти пошли навстречу просьбам бизнеса и не стали не закрывать полностью работу предприятий.

«Считаю, что мы можем на это пойти, соблюдая при этом необходимые требования безопасности. Поэтому оперативным штабом принято решение не закрывать полностью учреждения, а дать возможность работать с посетителями, которые с помощью QR-кодов смогут подтвердить наличие вакцинации от коронавируса или уже перенесенной инфекции», — цитирует пресс-служба администрации Камчатки слова губернатора Владимира Солодова.

На дистанционный режим работы переведут непривитых или не переболевших ковидом жителей региона в возрасте 65+.

С 30 октября по 7 ноября детям до 14 лет запретят посещать торговые центры без родителей. В этот же период времени пройдут каникулы для школьников. В детских садах заработают дежурные группы.

О внедрении системы QR-кодов с 30 октября ранее сообщили власти Свердловской области. В регионе также введут обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет.