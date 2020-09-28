Власти Камчатки объявили об уходе пяти чиновников из правительства региона

В Камчатском крае началась реформа структуры администрации. Свои посты покинули два вице-губернатора, министры здравоохранения и культуры и зампред регионального правительства.

Кадровые перестановки озвучил на оперативном совещании губернатор Камчатки Владимир Солодов. Его слова привела пресс-служба краевой администрации.

Свой пост покинула врио первого вице-губернатор региона Ирина Унтилова, которая работала на этой должности с 2015 года. Она ушла в связи с выходом на пенсию.

Место работы сменил врио зампреда правительства и временно исполняющий обязанности министра специальных программ и по делам казачества Сергей Хабаров. На министерском посту он находился с 2008 года, а в 2014-м был назначен зампредом регионального кабмина.

После выхода из отпуска перейдет на новую работу врио министра здравоохранения Елена Сорокина, проработавшая в своей должности более полутора лет. С должности врио министра культуры ушла Светлана Айгистова, которая занимала пост с 2011 года.

Правительство покинул и врио вице-губернатора Камчатского края Дмитрий Латышев. В этой должности он находился с 2015 года.

Камчатский губернатор Владимир Солодов намерен реформировать структуру правительства края. Для этого общее число органов исполнительной власти сократят с 37 до 31, количество вице-губернаторов уменьшится, а должность вице-губернатора по работе в Москве упразднят.