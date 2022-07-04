Власти Калининградской области подготовили проект ответных мер на запрет транзита Литвой

Калининградские власти подготовили и передали в администрацию президента и правительство России проект с вариантами ответных мер на запрет сухопутного транзита грузов через Литву. Об этом газете «Ведомости» рассказал губернатор региона Антон Алиханов.

Глава Калининградской области добавил, что озвучит эти меры, если в них будет стопроцентная необходимость, а пока есть надежда, что транзит исключат из запретов. Пока такая вероятность существует, вводить ответные меры преждевременно, считает губернатор.

«Давайте обсуждать их в том случае, если необходимость их принятия будет 100%. Но я повторюсь: нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы», — сказал Алиханов.

О жестких мерах против Литвы говорил и заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Большая часть из них носит экономический характер и «способна перекрыть кислород прибалтийским соседям». Представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что эти меры будут не в дипломатической, а в практической плоскости.