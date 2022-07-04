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    04 июля 2022, 01:11

    Власти Калининградской области подготовили проект ответных мер на запрет транзита Литвой

    Алиханов: проект ответных мер на запрет транзита Литвой передан в кабмин

    Полина Созыкина

    Калининградские власти подготовили и передали в администрацию президента и правительство России проект с вариантами ответных мер на запрет сухопутного транзита грузов через Литву. Об этом газете «Ведомости» рассказал губернатор региона Антон Алиханов.

    Власти Калининградской области подготовили проект ответных мер на запрет транзита Литвой

    Глава Калининградской области добавил, что озвучит эти меры, если в них будет стопроцентная необходимость, а пока есть надежда, что транзит исключат из запретов. Пока такая вероятность существует, вводить ответные меры преждевременно, считает губернатор.

    «Давайте обсуждать их в том случае, если необходимость их принятия будет 100%. Но я повторюсь: нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы», — сказал Алиханов.

    О жестких мерах против Литвы говорил и заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Большая часть из них носит экономический характер и «способна перекрыть кислород прибалтийским соседям». Представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что эти меры будут не в дипломатической, а в практической плоскости.