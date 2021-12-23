Власти Ямала продолжат сотрудничать с «Лукойлом»

Ямал и «Лукойл» продолжат сотрудничество в социальной сфере в 2022 году. Об этом сообщило издание «Ямал-медиа».

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и президент компании Вагит Алекперов уже подписали соглашение об этом. Основными направлениями станет помощь больным детям и коренным народам, а также развитие спорта и образования.

«Мы сегодня подписали соглашение по самым разным направлениям. Оно касается и детского спорта, поддержки общин коренных народов, поддержки ветеранских организаций», — рассказал Артюхов.