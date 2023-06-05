Власть 05 июня 2023, 07:45 Власти Херсонской области исключили вероятность захвата Крыма Украиной Врио главы Херсонской области Сальдо: Украина не сможет захватить Крым Автор: Vyacheslav Argenberg / Викимедиа

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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо считает, что Украина и США не смогут захватить сил. У них просто не хватит на это сил, заявил он в комментарии РИА «Новости».

По его словам, «говорящие головы» из Украины и Штатов говорили о планах заводить Крым к концу 2022 года. Однако сроки постоянно переносились, «и все никак».

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«Разумеется, захватить Крым нет сил ни у остатков Украины, ни у США. Однако это не значит, что мы можем расслабиться», — сказал он.

Ранее украинская и американская стороны, а также представители военных ведомств не раз подчеркивали, что целью готовящегося контрнаступления является захват полуострова.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За присоединение к РФ проголосовали большинство участников референдума, который прошел в регионе. Однако киевский режим не смирился с решением граждан и хочет вернуть полуостров себе.