Власть 15 декабря 2022, 18:46 Власти Екатеринбурга выбрали семь парков, которые нуждаются в ремонте

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Правительство Екатеринбурга перечислило городские парки, которые нужно отремонтировать. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

В список вошли парк 50-летия ВЛКСМ, парк Блюхера, летний парк «Уралмаш», парк имени Энгельса, парк имени Чкалова, парк 50-летия Советской власти, сквер по улице Титова. Один из них приведут в порядок в следующем году в рамках программы «Формирование современной городской среды». Какой именно — определят местные жители путем голосования.

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«Проголосовать за любимый парк можно будет на площадке, предложенной Минцифры», — уточнил заммэра города Алексей Бубнов.

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