Власти дополнительно выделят полмиллиарда рублей на поддержку народных промыслов

Государство дополнительно выделит 500 миллионов рублей на поддержку предприятий народного промысла. Об этом в ходе визита на Жостовскую фабрику в Мытищах сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передал ТАСС.

«Я вчера поздно вечером советовался с президентом, в том числе по сегодняшней поездке. Вчера мы посоветовались и приняли решение добавить полмиллиарда рублей к этим субсидиям. Это серьезная сумма, которая для 86 предприятий, которые есть в реестре, будет хорошей подмогой и опорой», — сказал председатель правительства РФ.

Мишустин напомнил, что в бюджете на 2022 год для поддержки предприятий народного промысла уже заложена сумма 600 миллионов рублей. Кроме того, предприятия теперь смогут получить поддержку авансом, не дожидаясь конца месяца.

Премьер-министр РФ в пятницу посетил Жостовскую фабрику вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. На предприятии также представили продукцию и других фабрик народного промысла. В ходе совещания с руководителями обсудили меры поддержки отрасли.