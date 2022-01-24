Власти ДФО попросили о субсидии на авиаперелеты по региону

На авиаперелеты по Дальнему Востоку могут выделить субсидии. Средства возьмут из федерального бюджета страны. Вопрос уже готов рассмотреть президент РФ Владимир Путин.

Субсидирование для Дальневосточного федерального округа будет частичным, уточнило РИА «Новости».

Стоимость перевозок в центральные регионы РФ по Дальнему Востоку изменилась в лучшую сторону после решения по «плоским» тарифам и дальневосточным авиакомпаниям. Об этом президенту доложил глава Камчатки Владимир Солодов, заметив, что проблема «по территории региона» осталась и является довольно большой при значительных субсидиях из краевого бюджета.

Чиновник обратился к российскому лидеру с просьбой вновь рассмотреть выделение части средств из федерального бюджета на подобные безальтернативные маршруты.

«Согласен, людям же нужно передвигаться все равно», — сказал Путин.

Транспортную доступность, уточнил ТАСС, глава государства назвал одним из проблемных вопросов для Камчатского края.